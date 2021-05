Ministro do Irão pede desculpa após fuga de gravação de áudio

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão pediu desculpa, este domingo, pelos comentários gravados e divulgados publicamente em que critica a influência do Exército na diplomacia, criando discórdia no país a menos de dois meses das eleições presidenciais.

As gravações do ministro Mohammad Javad Zarif incluíram comentários sobre o poderoso general iraniano Qassem Soleimani, que foi morto por um ataque de ‘drone’ nos Estados Unidos da América em 2020, segundo a agência Associated Press, lembrando que a situação gerou conflito entre os dois países.

As procissões fúnebres de Soleimani no Irão atraíram milhões de pessoas às ruas.

Na gravação de áudio, que foi divulgado na semana passada, o ministro Zarif critica as relações separadas de Soleimani com a Rússia e por se recusar a parar de usar a transportadora nacional Iran Air para operações na Síria. A Iran Air foi sancionada pelos Estados Unidos.

Numa publicação na rede social Instagram, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão disse que esperava que a família de Soleimani o perdoasse.

"Espero que o grande povo do Irão e todos os amantes do general e especialmente a grande família de Soleimani me perdoem", manifestou Zarif.

Os comentários do ministro foram altamente controversos no Irão. O governante iraniano diz que o áudio gravado não era para ser divulgado.

“Se soubesse que uma frase disso [do áudio gravado] seria tornada pública, certamente não a teria mencionado como antes", apontou Zarif, na publicação no Instagram.

Ainda que alguns o tenham sugerido como um potencial candidato às presidenciais, Zarif afirmou que não concorrerá à presidência nas próximas eleições, que se realizam dentro de menos de dois meses.