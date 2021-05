Portugal consegue bronze no Mundial de estafetas

Em declarações à Federação Portuguesa de Atletismo, André Prazeres disse estar "bastante feliz com a medalha de bronze", a primeira a nível mundial do jovem de 21 anos.

"Temos de estar sempre com uma mente aberta, não podemos estar a correr para apagar algo. O resultado [desclassificação nos 4x100] de ontem [sábado] não foi o que esperávamos, aconteceu, mas espero que seja a última vez. Mostrámos aqui que estávamos em forma", referiu Delvis Santos.

Diogo Antunes considerou que "a infelicidade dos 4x100 metros não permitiu mostrar claramente a forma" em que estavam. "Foi fantástico para Portugal ter uma medalha. A performance de hoje mostra o valor e o potencial da equipa", afirmou Frederico Curvelo.

A prova foi vencida pelos alemães, em 1.22,43 minutos, à frente do Quénia (1.24,26), com o Equador a ser quarto (1.24,89), igualmente com recorde nacional.

A Dinamarca viu um dos seus elementos cair numa passagem de testemunho, enquanto os anfitriões polacos falharam a derradeira transmissão, não concluindo a prova.