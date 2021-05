Barcelona é “das melhores equipas do mundo”, mas Sporting está num “momento extraordinário"

O treinador de futsal do Sporting deixa grandes elogios ao Barcelona, adversário na final da Liga dos Campeões da modalidade, mas avisa que os leões estão num “momento extraordinário”.

“Perspetivo um jogo difícil, mas entendo que o Sporting tem 50% de probabilidades. É a isso que nos vamos agarrar, sabendo que temos qualidade e que estamos num momento extraordinário. A nossa equipa talvez viva o melhor momento em termos de união e espírito de equipa ao longo de 10 anos no Sporting”, refere Nuno Dias.

Através de vídeo-conferência, o técnico dos leões lembra que “o Sporting já leva 40 e tal jogos sem conhecer a derrota, só com três empates. Isso diz bem do caráter, ambição e espírito que esta equipa tem, de querer sempre mais e não relaxar”.

Em relação ao adversário, Dias não tem dúvidas: os catalães têm “um dos melhores plantéis do mundo”.

“O FC Barcelona é uma das melhores equipas do mundo, com jogadores de grande nível. Tem, em quantidade e qualidade, um dos melhores plantéis do mundo, penso que é a opinião geral de quem conhece e anda no futsal”, acrescentou.

A final da Liga dos Campeões de futsal vai decorrer, esta segunda-feira, em Zadar, na Croácia, a partir das 19h00.