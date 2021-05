Albert Ramos-Vinolas vence Estoril Open

O tenista Albert Ramos-Vinolas conquista o Estoril Open, principal torneio de ténis em Portugal.

O espanhol, 25 anos e 46.º do “ranking” ATP, bateu na final o britânico Cameron Norrie, no “tie-break” do terceiro set, virando o marcador.

Tinha sido Norrie, número 50 do mundo, a conquistar o primeiro set, por 6-4.

Vinolas ganhou os dois seguintes por 6-3 e 7-6 (7-3). A partida terminou após mais de duas horas e meia de jogo.

Com o triunfo no Estoril, o tenista espanhol conquista o seu terceiro torneio ATP depois de Gstaad, em 2016, e Bastad, em 2019.