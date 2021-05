O Vizela e o Feirense empataram 1-1, em partida entre candidatos à subida, na jornada 31 da II Liga.

Guzzo marcou para o Vizela, mas Tavares empatou ainda na primeira parte.

O Vizela (23 jogos consecutivos sem perder) é segundo classificado, com 59 pontos, em 31 partidas, mas pode ver Académica ou Arouca, que se defrontam, aproximar-se.

A liderança do campeonato é do Estoril, com 65 pontos em 30 jogos.