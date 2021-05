D. Chaves rescinde contrato com avançado chegado em janeiro

O D. Chaves confirmou, este domingo, a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com o avançado William.

O brasileiro tinha regressado ao clube em janeiro, como reforço de inverno, e sai já antes do final da época.

“A estrutura diretiva da SAD e do clube informam que, por mútuo acordo, William rescindiu contrato com esta sociedade desportiva. Agradecemos ao jogador todo o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço da nossa instituição e desejamos-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais”, lê-se no comunicado dos flavienses.

William, de 29 anos, ainda esteve em quatro jogos do D. Chaves, num total de 95 minutos. Não marcou qualquer golo.