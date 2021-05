O Lille venceu o Nice por 2-0, em partida da jornada 35, e recupera a liderança do campeonato francês.

Os golos foram apontados pelos turcos Burak Yilmaz e Zelik Çelik.

Com esta vitória, o Lille é primeiro, com 76 pontos, mais um que o PSG, a três jornadas do fim.

Em campo estiveram vários portugueses: José Fonte e Xeka, no Lille, e Rony Lopes no Nice.