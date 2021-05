Dois de Messi mantêm Barcelona na luta pelo título

O FC Barcelona ganhou de remontada ao Valência, na jornada 34, e mantém-se na luta pelo título espanhol.

Os golos foram todos apontados na segunda parte e foi a equipa che a marcar primeiro, por Gabriel Paulista.

Messi, por duas vezes, e Griezmann deram a volta ao marcador a favor dos catalães.

O Valência, com Thierry Correia e Gonçalo Guedes no onze, ainda reagiu e descontou por Carlos Soler.

Com este triunfo, o Barcelona sobe aos 74 pontos, a dois de Atlético Madrid.

As duas encontram-se no próximo sábado no Camp Nou.