Adrien marca e complica vida a Paulo Fonseca

A Roma, de Paulo Fonseca, perdeu 2-0 em casa da Sampdoria, em partida da jornada 34 da liga italiana.

Os golos foram apontados pelo internacional português Adrien Silva (estreia a marcar pela Samp) e Jankrto.

Na segunda parte os romanos ainda tentaram reagir: Borja Mayoral teve um golo anulado e Dzeko desperdiçou uma grande penalidade.

Com esta derrota, a Roma mantém os 55 pontos e soma o quarto jogo sem vencer (três derrotas). Já a Sampdória soma 45 pontos.

O campeonato sorri ao Inter 11 anos depois, com 82 pontos, e está intensa a luta pelo segundo posto, com Atalanta, Juventus e Milan empatados com 69 pontos e o Napoles a dois.