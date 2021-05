Papa inaugura maratona de oração pelo fim da pandemia

O Papa Francisco rezou o terço na Basílica de São Pedro, acompanhado por famílias e crianças para implorar o fim da pandemia.

Antes de iniciar a oração, o Papa confiou à “Mãe da Misericórdia” todas as vítimas do vírus e todos os que ainda sofrem com a doença, recordou “os defuntos e as famílias que sofrem e vivem na incerteza do amanhã” e não esqueceu “os médicos, cientistas, enfermeiros empenhados na primeira linha da batalha”. Francisco agradeceu a todos os que “com um simples sorriso ou uma boa palavra levaram conforto aos necessitados” e rezou especialmente “pelas mulheres vítimas de violência dentro da sua própria casa”.

No final do terço, o Papa confiou o mundo inteiro à proteção da Virgem Maria, implorando: “dirige os teus olhos misericordiosos para nós nesta pandemia de coronavírus, e consola aqueles que estão desanimados e que choram os seus mortos, por vezes enterrados de uma forma que fere a alma. Apoia os angustiados com os doentes a quem, para impedir o contágio, não podem estar perto deles. Inspira confiança nos que se preocupam com o futuro incerto e com as consequências na economia e no trabalho”.

Francisco acrescentou: “Ajuda os líderes das nações, para que trabalhem com sabedoria, preocupação e generosidade e planeiem soluções sociais e económicas com visão e espírito de solidariedade” e, sobretudo, “toca as consciências para que as enormes somas utilizadas para aumentar e aperfeiçoar os armamentos se destinem a promover estudos adequados para prevenir catástrofes semelhantes no futuro.”

Esta iniciativa de oração, desejada pelo próprio Papa, vai decorrer ao longo de todo o mês de maio, sempre às 17h00 (hora italiana), cada dia num santuário mariano diferente. A dia 13 de maio, caberá ao santuário de Fátima conduzir a oração do terço, em ligação com o mundo inteiro.