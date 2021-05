Pandemia “destapou” casos de precariedade laboral no país

Que é um problema que se visualizou melhor com a entrada nesta crise sanitária e económica, consequentemente, porque muitos trabalhadores em várias áreas tiveram de ir para casa, por não se poder trabalhar, pelo confinamento que existiu, e encontraram-se sem qualquer apoio, porque não tinham trabalho fixo com direitos. Aconteceu muito, nomeadamente na cultura, mas noutras áreas, em que os trabalhadores não tinham forma de recorrer a qualquer subsídio. Criaram-se algumas alternativas e possibilidades de acesso, mas que não resolveram o essencial, porque são valores irrisórios para quem tinha de pagar arrendamentos, por estarem deslocados noutra cidade, etc. Isto permitiu detetar que, de facto, a questão da precariedade existia num grau muito superior àquilo que normalmente admitíamos como existindo.

Agrava-se, na medida em que não se prevê a melhoria das condições para a contratação coletiva, em que grupos diferentes de qualificação podem ter salários um bocadinho melhorados. A ideia é essa, no nosso sistema de organização de trabalho. Como isso não acontece, mesmo em situação de crise, que é grave, e também económica, o salário mínimo nacional vai sendo atualizado, mas se os outros salários não evoluem, este desafio é enorme e tem consequências graves para os trabalhadores e para as suas famílias.

As empresas – ou os seus representantes, em termos das associações patronais – deveriam ter a perceção de que prejudicam o próprio negócio, na medida em que os trabalhadores não estão satisfeitos, se uma pessoa entra a ganhar o salário mínimo nacional, segue um percurso de qualificação, e na empresa há pessoas que terminam o seu percurso profissional de 40 anos de trabalho sempre a ganhar o salário mínimo nacional, ou muito próximo. Sabemos que isso acontece, por exemplo, com as costureiras e com outros setores industriais semelhantes, e é um grande desconforto para o trabalhador, provoca-lhe carências grandes. Se tem um filho para estudar, ou família com algum tipo de necessidade, se tem mais uma pessoa a cargo, se um familiar perde o emprego, caem imediatamente na pobreza por não terem o necessário para sobreviver.

O salário mínimo até tem crescido a um ritmo razoável para o nível que teve em determinada altura, mas a contratação coletiva e a qualificação dos profissionais não avança ao mesmo nível. Nas empresas o salário mínimo abrange cada vez mais trabalhadores, mais grupos de qualificação superiores e isso, primeiro desmotiva os trabalhadores, depois provoca essa grande questão, que é: como é que um trabalhador com o salário mínimo, às vezes com dependentes na família a seu cargo, vai conseguir ter uma vida digna e equilibrada em termos de rendimentos que consegue auferir? É um desafio grande.

É urgente, e não se compreende que não seja feita com mais frequência. Sabemos que há entraves na negociação coletiva. Os sindicatos queixam-se, e com razão, que não se consegue a negociação contratual em condições iguais, porque há defesas do lado das empresas.

Projetam-se problemas mais graves a curto e médio prazo, porque se alguns setores saíram de uma forma equilibrada e não terão problemas de maior, outros vão ter problemas, porque passam a circular menos os produtos, os negócios passam a ser produzidos mais localmente. Nós, que dependíamos muito da exportação, temos agora esse problema a enfrentar. E a questão do turismo e dos pequenos negócios de hotelaria e restauração, receamos muito o que pode vir a acontecer, porque as perspetivas não são boas. Alguns hábitos alteraram-se, e isso vai ter repercussões nessa área de negócio e nos empregos dos trabalhadores.

Pessoalmente tenho muito receio pelo isolamento que esta situação está a causar aos trabalhadores. O país tem uma percentagem muito alta de micro, pequenas e médias empresas e isso isolou mais os trabalhadores, os receios sobrepuseram-se, há consequências familiares que surgiram na vida das pessoas. Há algumas medidas atenuantes da situação, os apoios que houve, o lay off, etc..

A pandemia é o nosso grande problema e o nosso grande tema. Marca a vida de todos, e às vezes em definitivo. A questão que se põe, mais grave, é que nos apercebemos que, de facto, em termos dos trabalhadores e das condições de trabalho estamos em decréscimo, em perda. As próprias relações nas empresas projetam esse receio e medo: não sabemos se vamos ter trabalho, por certo vamos ter de reduzir postos de trabalho; nas mercadorias, os preços alteraram-se e vamos ter de ver a questão dos salários, houve quem perdesse mesmo salários com esta situação, e isso repercute-se na vida dos trabalhadores.

A mensagem do Movimento Mundial dos Trabalhadores Cristãos (MMTC) para o 1º de Maio tem a pandemia como pano de fundo e fala de um retrocesso ao nível dos direitos fundamentais dos trabalhadores: refere o aumento do desemprego e da precariedade, a perda de benefícios sociais e a falta de habitação digna, e como tudo isso afeta as famílias. Podemos dizer que a pandemia agravou, e muito, as situações que antes já eram uma preocupação?

Para Américo Monteiro, que também é sindicalista da CGTP, “nunca como agora” quem trabalha precisou tanto de estruturas como a LOC para os defender, porque a pandemia causou graves retrocessos ao nível dos direitos laborais, e revelou que há mais precários no país do que se pensava, até em setores fundamentais como o da saúde.

Não revalorizar os salários está a ter consequências trágicas para muitas famílias, onde basta haver um percalço para se cair na pobreza. O alerta é deixado pelo coordenador nacional da Liga Operária Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC), que lamenta que em relação ao teletrabalho o foco da discussão não se concentre no essencial, que é a saúde e as condições físicas e psíquicas do trabalhador.

Foram fragilidades que a pandemia destapou?

Exatamente.

E agora é preciso agir?

É preciso agir. Sabemos que em termos do Estado houve a tentativa de legalizar muitos dos precários – que não se compreende muito bem, mas que o Estado também tem em grande quantidade -, e percebe-se agora, a esta distância, que só se resolveu uma parte reduzida do problema que existia.

Ficamos preocupados quando num setor como o da saúde, cada vez que o pico da pandemia decresce há trabalhadores que são dispensados, porque já não são necessários com tanta premência. É preciso encontrar uma solução para isso. Hoje percebemos, com esta crise toda, que o setor público da saúde é uma área fundamental para um país equilibrado quando é preciso assistir a sua população, nomeadamente os mais carenciados.

Não pode ser um setor precário a nível do trabalho?

Não pode ser, e tem de se repensar bem. Diferentes governos desinvestiram nesta área, os próprios Centros de Saúde que se foram encerrando em zonas mais remotas do país, há que repensar isso tudo. É necessário organizarmo-nos de outra forma.

A pandemia mudou muita coisa, até a forma como trabalhamos, e colocou-se a questão do teletrabalho. Há um decreto do Governo que vai ser ainda discutido no parlamento, e poderá sofrer alterações, mas do que já conhece, qual é a sua opinião sobre esta matéria?

A LOC/MTC promoveu o ano passado, a 7 de outubro, Dia do Trabalho Digno, uma videoconferência bastante participada, com bons técnicos a abordar esta questão, dizendo que pode haver teletrabalho, mas tem de ser trabalho digno. A questão não é o sermos contra o teletrabalho, mas que haja condições dignas e que não venha sobrecarregar e criar complicações à vida do trabalhador.

Ao fim de mais de um ano de pandemia isso ainda não está assegurado?

Em Portugal, não. Não sei se noutros países isso já está bem resolvido, mas tem tido uma evolução mais rápida do que em Portugal, onde estão agora a ser apresentadas várias propostas de decreto-lei para organizar alguns dos aspetos do teletrabalho.

As coisas ainda estão muito verdes, e receio que estejamos focados naquilo que causa despesa ao trabalhador, nas condições de trabalho físicas, em casa. Mas, eu acho que a questão do teletrabalho é muito mais do que isso: é a falta de sociabilidade, a questão de se levar os problemas do trabalho para casa, e também as condições físicas e psíquicas do trabalhador.

Acho que já devia estar aí uma grande parangona há muito tempo: ‘não mais do que 6 horas de trabalho à frente do ecrã em sua casa’, e especialmente nesta altura, porque fomos obrigados a ir para casa. Quando já não for obrigatório ir para casa trabalhar, então poderá melhorar-se outro tipo de relações de trabalho, de negociação e de condições. Mas, a condição física, a saúde e a segurança no trabalho piorou com o facto de as pessoas estarem em casa porque, no fundo, limitaram muito mais o seu espaço de ação física. Tudo isso devia estar em equação, e parece-me que não está. Está mais a questão económica, que também é importante, mas que pode não resolver o essencial destas questões do teletrabalho.