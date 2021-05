Nova agência de emprego promete maior inclusão laboral para deficientes

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apresenta neste sábado a Valor T, uma agência de empregabilidade destinada a pessoas com deficiência.

Trata-se de um projeto inédito em Portugal que, através de “um processo de recrutamento próximo e partilhado, visa a valorização das competências e talentos dos candidatos, potenciando a sua integração no mercado de trabalho”, refere em comunicado a Misericórdia de Lisboa.

O processo de recrutamento será feito “num contexto de proximidade e acompanhamento de candidatos e entidades empregadoras”.

Neste âmbito, será criada e implementada uma plataforma online que “agregará toda a informação referente à oferta e à procura, com o objetivo de apoiar o ‘match’ entre as necessidades das entidades empregadoras e os talentos dos candidatos”.

Esta agência de empregabilidade para pessoas com deficiência será lançada pela Misericórdia de Lisboa em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, com o Instituto Nacional para a Reabilitação, com organizações não governamentais (ONG) com conhecimento nesta área, autarquias, universidades e empresas.

A cerimónia está marcada para as 16h00, na Santa Casa, em Lisboa, e poderá ser acompanhada aqui também no Youtube, aqui.