Covid-19. Dois mortos e mais 454 casos em Portugal

Portugal conta, neste sábado, primeiro dia do estado de calamidade, 454 casos de Covid-19 e duas mortes associadas à doença.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde, apenas o Algarve e a região Centro registaram óbitos nas últimas 24 horas (um em cada região).

Quanto aos novos casos identificados, Lisboa e Norte aparecem quase a par, com 162 na região LVT (35,7% do total) e 161 na região Norte (35,5%). Segue-se o Centro do país, com 68 infeções com o novo coronavírus (15,0% do total), e a Madeira, com 20 (4,4%).

O Algarve surge pouco abaixo, com 18 novos casos (4,0%), seguido pelo Alentejo com 15 (3,3%) e os Açores, com 10 (2,2%).

O boletim da DGS revela ainda que há mais 639 pessoas dadas como recuperadas e menos casos ativos (-187), num total de 23.494.

As unidades de saúde também têm menos doentes internados com Covid-19: menos 22 em enfermaria e menos cinco nas unidades de cuidados intensivos. As UCI têm, nesta altura, um total de 84 doentes.