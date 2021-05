1.º de Maio. UGT exige ao Governo que dinamize a contratação coletiva

O líder da UGT exigiu, este sábado, que o Governo dinamize a contratação coletiva e ponha em prática o acordo celebrado em 2018.

Em debate numa sala fechada, para celebrar o 1.º de Maio online, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, deixou recados ao Governo:

"A UGT exige, reivindica que o Governo possa dar uma nova dinamização à negociação coletiva. Exigindo a todas as empresas que recorram à contratação pública que estejam abrangidas pela contratação coletiva, seja a nível setorial, seja ao nível da empresa. Há um acordo celebrado em 2018 com a UGT sobre o combate à precariedade e a dinamização da negociação coletiva. Aproveite-se, então, o momento para realmente a dinamizar e que passe a abranger mais do que o cerca de um milhão de trabalhadores abrangidos anualmente, metade do que existia em 2018."

Carlos Silva assinalou ser essencial que Portugal abandone, "a breve trecho, o velho paradigma dos baixos salários" e que pare de justificar esta política com os baixos índices de produtividade.

"Cabe aos empregadores apostarem na inovação na redução de custos de contexto na articulação com o Estado e na melhoria das qualificações dos trabalhadores, onde a formação assume papel primordial, para ultrapassar o défice que ainda existe na área da formação", vincou.