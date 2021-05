Morreu a atriz Olympia Dukakis, vencedora de um Óscar por "O Feitiço da Lua"

Olympia Dukakis, que venceu um Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo filme "O Feitiço da Lua", de 1987, morreu, este sábado, aos 89 anos.

O anúncio da morte foi feito, no Facebook, pelo irmão da atriz norte-americana, Apollo Dukakis. "A minha querida irmã, Olympia Dukakis, faleceu esta manhã na cidade de Nova Iorque. Após muitos meses de saúde fragilizada, está finalmente em paz e com o seu Louis", escreveu.

Apollo Dukakis referia-se a Louis Zorich, marido de Olympia e ator da série "Doido Por Ti", que morreu em 2018, também em Nova Iorque.

Nascida a 20 de junho de 1931 em Lowell, no Massachusetts, Olympia Dunkirk apareceu em filmes como "Flores de Aço", "O Professor", "Máfia!" ou "O Feitiço da Lua", pelo qual recebeu o Óscar da Academia de Melhor Atriz Secundária, em 1987. Também participou em várias séries e telefilmes, como as duas versões de "Tales of the City", em 1993 e 2019. Olympia Dunkirk também foi prolífera no trabalho em teatro.