Covid-19. Índia inicia nova fase de vacinação para maiores de 18 anos

A Índia iniciou este sábado uma nova fase no seu plano de vacinação ao estender a todos os maiores de 18 anos, acelerando o ritmo da campanha de imunização para permitir aliviar o país do impacto da segunda onda de infeções.

Esta nova etapa, da qual mais de 500 milhões de pessoas serão beneficiadas, permitirá que todos os grupos populacionais nascidos antes de 01 de janeiro de 2002 se registem na plataforma digital COWIN para receber a primeira dose da vacina.

Nessa fase, os fabricantes de vacinas fornecerão 50% das suas doses ao governo central para garantir a distribuição equitativa pelos estados, libertando a outra metade para empresas e hospitais privados.

O preço de cada dose nos centros públicos do país foi fixado em 300 rúpias (quase 3,40 euros) para a Covishield e 400 (4,50 euros) para a Covaxin, depois de ambas as empresas terem reduzido o preço para garantir o suplemento vacinal.

Até agora, a vacinação estava aberta a maiores de 45 anos, trabalhadores da linha de frente e pessoal de saúde, que receberam as vacinas produzidos na Índia: Covishield, a fórmula da AstraZeneca fabricada pelo Serum Institute of India (IBS) e Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech.

Além disso, espera-se que em breve a vacina russa Sputnik V esteja também disponível para a inoculação no país.

A Índia espera desbloquear o colapso da saúde que causou essa segunda onda agressiva de infeções em questão de semanas, além de acelerar a taxa de inoculações que, até agora, tem sido mais lenta do que o esperado.

No entanto, a nova fase de imunização não começou conforme o planeado, pois várias regiões do país anunciaram a impossibilidade de implementar o programa devido à falta de doses.

É o caso do oeste de Maharashtra, cuja capital, Bombaim, decretou ontem a suspensão total do plano de vacinação por três dias por falta de unidades suficientes para avançar.

Precisamente, esta região costeira é a mais afetada pela pandemia: com 62.919 novas infeções e 828 mortes nas últimas 24 horas.

Por sua vez, o Governo de Nova Deli solicitou que apenas pessoas com hora marcada fossem aos centros de vacinação, a fim de evitar aglomerações nas portas dos centros médicos.

O dia da vacinação na capital, que também registou grave escassez de vacinas ao longo da semana, começou normalmente.

Desde o início da campanha de vacinação em janeiro passado, o país administrou 155 milhões de doses, 2,7 milhões nas últimas 24 horas, números que estão longe de chegar aos 300 milhões de vacinados que tinham como meta para o mês de julho.