Manuel Machado. “Bom jogo enquanto estivemos 11 para 11”

O treinador do Nacional considera que a sua equipa fez “um bom jogo” enquanto estiveram 11 para 11 em Alvalade.

“O Sporting teve mais bola, o Nacional organizado com um bloco médio-baixo, a conter muito bem o jogo do Sporting e com o nosso guarda-redes a responder com competência, até ao momento em que ficámos em inferioridade numérica. A partir daí, o pendor ofensivo do Sporting acentuou-se. Fizemos um bom jogo enquanto estivemos onze para onze. A expulsão acaba por ser determinante. É ela que nos fragiliza”, diz Manuel Machado.

O técnico insular comenta assim o facto de a partida ter tido quase 40 faltas, a maioria por jogadores do Nacional. “Uns são filhos de um deus grande, outros de um deus menor. Quem tem menos terá sempre menos. O futebol é um espelho da sociedade. Aquilo que aqui hoje se passou acaba por ser igual ao nosso dia a dia em qualquer área de atividade”.

Já quanto à luta pela manutenção, Machado ainda acredita. “Jogos que temos feito demonstram que esta equipa está bem viva, está combativa, confiante e há doze pontos para jogar. Vamos atrás de cada um deles”.

O Sporting venceu o Nacional por 2-0.