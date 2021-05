Poste salva liderança do Atlético Madrid nos descontos

O Atlético de Madrid venceu por 1-0 no terreno do Elche, em jogo da 34.ª jornada, mas teve de sofrer para manter a liderança da liga espanhola.

Depois de na semana passada ter perdido na visita ao Athletic Bilbau, a equipa de Simeone regressou aos triunfos com um golo de Marcos Llorente, aos 23 minutos, já depois de ter visto o videoárbitro anular um golo por fora de jogo de Luis Suarez.

No terreno do Elche, que segue em zona de despromoção, o português João Félix entrou em campo aos 56 minutos para o lugar de Thomas Lemar e ainda viu a equipa da casa desperdiçar uma grande penalidade aos 90+1, com Fidel a atirar ao poste.

O Atlético de Madrid, que na próxima semana visita o FC Barcelona, soma 76 pontos, mais cinco do que os catalães, que no domingo se deslocam ao terreno do Valência, e do que o Real Madrid, que ainda este sábado recebe o Osasuna.