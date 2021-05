Ole Veiby vence Rali Terras d'Aboboreira

O norueguês Ole Veiby (Hyndai i20) venceu o Rali Terras d' Aboboreira, com Ricardo Teodósio (Skoda Fabia) a ser o melhor português e a assumir a liderança do Campeonato de Portugal.

O equilíbrio marcou a prova de abertura do nacional de ralis, com vários pilotos a dividirem a vitória nas sete especiais de classificação, e, no final, apenas 11,1 segundos a separarem os três primeiros.

À entrada para a “power stage”, na segunda passagem pela classificativa de Aboboreira (16,94 km), o piloto norueguês tinha apenas 5,4 segundos de vantagem para Pepe López (Skoda Fabia). O espanhol foi o mais rápido na classificativa, mas não o suficiente para ultrapassar o norueguês, terminando a 2,8 segundos, com o britânico Chris Ingram (Skoda Fabia) a completar o pódio, a 11,1 segundos de Ole Veiby.

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia), foi o melhor português no rali, no quarto lugar, a 11,9 segundos do vencedor, e falhou o pódio por apenas 0,8 segundos, mas é o primeiro líder do Campeonato de Portugal de Ralis, onde procura reconquistar o título de 2019, que no ano passado perdeu para Armindo Araújo (Skoda Fabia), quinto na geral em Amarante, a 8,3 segundos do algarvio.

A fechar o pódio entre os pilotos que no Terras D' Aboboreira pontuavam para o nacional de ralis, ficou Miguel Correia (Skoda Fabia), ultrapassado na última classificativa pelo campeão nacional, terminando em sexto.

A segunda prova do Campeonato Portugal de Ralis, também em piso de terra, será o Rali de Portugal, entre 20 e 23 de maio.