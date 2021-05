MotoGP. Miguel Oliveira parte do 16.º lugar para GP de Espanha

O português Miguel Oliveira (KTM) obteve neste sábado a 16.ª posição na qualificação para o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, quarta prova do Campeonato do Mundo, para o qual o francês Fábio Quartararo (Yamaha) sairá da pole position.

O piloto português, que já tinha sido o 16.º nos terceiros treinos livres desta manhã, teve de passar pela primeira fase da qualificação (Q1).

Aí, Miguel Oliveira terminou na sexta posição, com o tempo de 1.37,746 minutos, depois de o seu melhor tempo ter sido cancelado por ter excedido os limites da pista.

O piloto da KTM terminou a 0,830 segundos do mais rápido da Q1, o italiano Franco Morbidelli (Yamaha), que, juntamente com o sul-africano Brad Binder (KTM), garantiram a passagem à segunda fase da Qualificação (Q2).

Com Miguel Oliveira ficaram para trás pilotos como o espanhol Marc Márquez (Honda), que foi o quarto da Q1 depois de ter assustado com uma violenta queda sofrida logo de manhã na terceira sessão de treinos livres, ou o italiano Valentino Rossi (Yamaha), que foi sétimo.

Na derradeira fase da sessão, Quartararo, que venceu o GP de Portugal há duas semanas, garantiu a 'pole position', com o tempo de 1.36,755 minutos, cerca de um segundo mais rápido do que o piloto de Almada.

Quartararo chega a esta quarta ronda do campeonato na liderança da classificação, com 61 pontos, mais 57 do que Oliveira, que é 18.º.