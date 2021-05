Esquerda alinhada contra o enriquecimento ilícito

Há acordo à esquerda, para penalizar a ocultação de património por parte dos políticos e altos cargos públicos. O deputado comunista António Filipe admite que “nesta legislatura há finalmente condições para aprovar a medida porque não existe uma maioria [PSD/CDS] que possa impor novamente a solução do enriquecimento ilícito, já chumbada duas vezes pelo Tribunal Constitucional, nem existe uma maioria que possa inviabilizar” a solução que está em cima da mesa.

Também o Bloco de Esquerda entende que, “finalmente, a questão está colocada sob o ângulo certo. Não se trata de olhar para o património e presumir que é ilícito. Mas impor ao titular de cargo público ou político, além do dever de o declarar, também o de fundamentar a sua origem”, esclarece o deputado José Manuel Pureza, para quem “pouco importa que o BE tenha apresentado primeiro que o PS a sua solução legislativa; o que interessa é que haja consenso sobre a matéria”.

Atualmente, os deputados e outros titulares de cargos públicos e políticos já estão obrigados a apresentar as suas declarações patrimoniais e, se não cumprirem, podem incorrer no crime de enriquecimento não declarado, aplicável no caso de omissões superiores a 50 salários mínimos mensais.

Do que se trata agora é impor uma nova obrigação de justificar a proveniência do que entretanto os políticos e titulares de cargos públicos adquirirem enquanto estão em funções e que não seja compatível com o rendimento auferido pelas funções públicas que desempenham.

A proposta partiu originalmente da Associação Sindical dos Juízes, como solução para o facto de o crime de enriquecimento ilícito ter batido duas vezes na trave do Tribunal Constitucional (2012 e 2015), porque as soluções legislativas apresentadas invertiam o ónus da prova.

Ou seja, não seria quem acusa mas quem é acusado a ter de provar não ter cometido o crime – uma prova muito mais difícil e que põe em causa o princípio da presunção de inocência.