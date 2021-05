Valor T. “Hoje começa o trabalho a sério”

“Hoje, começa o trabalho a sério”, diz o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa sobre a apresentação da agência Valor T.

Em declarações à Renascença, Edmundo Martinho reconhece que este momento “representa o fim de uma primeira etapa, de um percurso longo de preparação, de mobilização”. E explica que, a partir deste sábado, qualquer pessoa com deficiência “entra na plataforma sozinha ou com o apoio que precisar (Santa Casa da Misericórdia – SCML – também dá), e descreve o seu perfil, quer de competências pessoais, quer profissionais se tiver, quer o seu perfil de expectativas, se pretende um trabalho a tempo inteiro, se está disponível para se poder deslocar”.

A seguir, entra o trabalho da equipa técnica especializada da agência: “numa atitude de grande proatividade, vamos perceber se há compatibilidade entre as ofertas de emprego das várias entidades empregadoras e os perfis, e, a partir daí, apresentar as candidaturas destas pessoas e seguir o processo normal de candidatura a um emprego, de seleção, se for caso disso, de contrato, sendo que continuaremos a apoiar as pessoas e as entidades empregadoras durante um período que pode ser mais ou menos longo”, adianta o provedor da SCML.

Não se pretendem estágios, mas contratos de trabalho, garante. “Foi por isso que escolhemos o dia 1 de maio, o Dia do Trabalhador, para a apresentação desta iniciativa. O entendimento que temos é que todas as pessoas têm direito a ter contratos de trabalho estáveis, à medida das suas capacidades e aptidões, como qualquer outro cidadão”.

Neste sentido, “queremos que as empresas contratem de forma convicta e, ao contratarem, tenham a consciência de que estão a contratar pessoas com capacidade para o lugar, com bons resultados para ambos”.