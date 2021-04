O Verão do Nosso Desconfinamento

O certificado digital europeu, com o qual a União Europeia procura salvar o Verão turístico, é também tema desta semana, em que o número global de contágios na Europa deu, por fim, sinais de diminuição.

Begoña e Olivier olham ainda para a próxima Cimeira Social Europeia, para o papel da "bazuca" financeira e para a alta tensão política em Espanha, a poucos dias das eleições regionais na Comunidade de Madrid.

O Visto de Fora fala ainda da agressão a um jornalista no final do Moreirense-Porto e do que este caso diz do futebol português.