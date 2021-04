Sérgio Conceição com castigo de 21 dias confirmado

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol indeferiu o recurso de Sérgio Conceição e confirma o castigo de 21 dias aplicados após a expulsão no final do jogo com o Moreirense.

“Decide-se julgar improcedente o presente Recurso Hierárquico Impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida”, lê-se na nota.

O técnico dos FC Porto vai falhar todos os jogos até à última jornada do campeonato, regressando na partida contra o Belenenses SAD.

Conceição foi expulso após palavras dirigidas ao árbitro Hugo Miguel. Entre outras coisas terá dito: “És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato”.

Esta foi a quarta expulsão do técnico azul e branco na temporada.