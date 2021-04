Pressão em cadeia. Benfica tenta assustar FC Porto, que quer deixar Sporting nervoso

Os dragões não vão poder contar com Sérgio Conceição no banco de suplentes, uma vez que o treinador foi suspenso por 21 dias, após a expulsão no jogo com o Moreirense. Apenas regressa ao banco na partida da 34.ª e última jornada.

O FC Porto, que não perde no campeonato há 23 jogos, vai receber o Famalicão, que vem de dois jogos sem perder (uma vitória e um empate) e está 12.º lugar, com 31 pontos, em jogo agendado para as 21h15, no Estádio do Dragão.

Os dragões, que na última jornada empataram com o Moreirense (1-1), estão no segundo lugar, com 67 pontos, a seis do líder Sporting. Vão tentar reduzir a diferença e colocar pressão nos leões, que só entram em campo no sábado, na receção ao Nacional.

O FC Porto vai procurar vencer, esta sexta-feira, o Famalicão, em jogo da 30.ª jornada da I Liga, para pressionar o líder Sporting, enquanto o Benfica entra em campo em Tondela com os olhos no segundo lugar.

Antes, o Benfica, que está em terceiro, a quatro pontos do FC Porto e a 10 do Sporting, vai deslocar-se ao terreno do Tondela, nono classificado, com 35 pontos, em partida com início marcado para as 19h00.

Os encarnados, que venceram as duas últimas partidas na I Liga, querem encurtar distâncias para o segundo lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões, e destacar-se ainda mais do Sporting de Braga. A equipa de Carlos Carvalhal abriu, na sexta-feira, a jornada com uma derrota na Madeira frente ao Marítimo, e está a cinco pontos do Benfica.

Já o Tondela vem de três jogos sem perder no campeonato (duas vitórias e um empate).