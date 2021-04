Trabalhadores do SEF fazem greve geral a 7 de maio

Para o dia 7 de maio foi agendada uma greve geral no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Pela primeira vez na história do SEF, os três sindicatos – dois de inspetores e um de administrativos - juntam-se num protesto conjunto, contra a restruturação lançada pelo Governo.

O pré-aviso de greve foi entregue no final da semana passada, e nesta altura está a ser analisado no Tribunal Arbitral, onde serão definidos os serviços mínimos.

O pré-aviso abrange todos os funcionários do SEF, tenham a função que tiverem, é válido por 24 horas em todos os departamentos.

Com o fim do estado de emergência e a reabertura das fronteiras, os sindicatos acreditam que estão criadas as condições para uma adesão em massa à paralisação.

Os sindicatos do SEF contestam a reforma que o Governo lançou, acusando o Ministro da Administração Interna de estar a fazer o que a Constituição não permite, que é fazer uma reforma do sistema de segurança interna sem ouvir a Assembleia da República.