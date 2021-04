Portugal é o país da UE com menos mortes diárias por Covid-19

Veja também:

Portugal desceu no indicador dos novos casos por 100 mil habitantes e é agora o país da União Europeia com menos mortes diárias por Covid-19, de acordo com o Centro Europeu de Controlo de Doenças, atualizados na quinta-feira.

O país regista 4.56 mortes nos últimos 14 dias por milhão de habitantes. Em segundo lugar, neste indicador, surge a Finlândia (5.79).

Em relação à incidência, Portugal ocupa o segundo lugar, ao registar 66.75 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Com 66.22 casos por 100 mil habitantes, a Finlândia é agora o país da UE com menor incidência.

No lado oposto da tabela surge o Chipre, que é o país com a maior taxa de incidência (1221.16 por 100 mil habitantes). Segue-se a Suécia (747.10), a Croácia (741.67) e França (652.65).

Em relação às mortes, a Hungria é o país com mais óbitos por Covid-19 por milhão de habitantes (316.60). A Bulgária registou 214.20 mortes por milhão de habitantes nos últimos 14 dias e a Polónia 183.25.