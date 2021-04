PJ investiga caso de homem encontrado sem vida no Douro

O cadáver de um homem aparentando 30 anos de idade foi encontrado na margem norte do Douro, no Porto.

O corpo, parte dele submerso nas águas do rio, foi localizado perto da Estátua do Anjo, na Foz do Douro, cerca das 9h05, adiantou fonte da Autoridade Marítima.

Uma primeira inspeção visual não permitiu tirar conclusões quanto à causa de morte, pelo que a Polícia Judiciária foi chamada ao local.

A página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indica que foram mobilizados para o local 12 operacionais, apoiados por seis viaturas.