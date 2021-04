Novo dia sem mortes por Covid-19 e R desce

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal não registou qualquer morte por Covid-19, mas há mais 460 novos casos da doença. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira regista ainda um recuo do valor do R. É agora de 0, 98, quer a nível nacional, quer no continente.

A incidência está neste momento a nível nacional nos 66,9 casos de infeção por 100 mil habitantes e no continente nos 64,3.

O Norte continua a ser a zona do país com maior número de novos casos (212), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (133). A região Centro regista 41 novos casos, o Algarve 37 e o Alentejo.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a que regista maior aumento (92 novos casos), seguida da faixa entre os 20 e os 29 anos (83). Acima dos 80 anos registaram 14 novos casos e 28 entre os 70 e os 79 anos.

Segundo o documento, os internamentos não sofreram qualquer alteração, ou seja, há 324 pessoas internadas com Covid, das quais 89 em cuidados intensivos.

Este é o terceiro dia sem mortes por Covid desde que a doença atingiu Portugal. O primeiro dia sem registo de mortes foi a 3 de agosto de 2020 e o segundo dia foi na segunda-feira passada.

Desde o início da pandemia, Portugal já contabiliza 836.493 casos da doença, dos quais 16.974 morreram e 795.838 conseguiram recuperar.

Ainda de acordo com informação divulgada pela DGS, até ao momento foram administradas 3.165.753 doses da vacina.