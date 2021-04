Covid-19. Vacina da Johnson limitada a maiores de 50 anos em Portugal

Veja também:

Portugal limita a administração da vacina Janssen, da farmacêutica Johnson & Johnson, a pessoas com mais de 50 anos. A informação foi avançada nesta sexta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, durante uma visita ao Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha.

"Estes planos são ajustáveis e têm sempre uma adaptação permanente, progressiva, àquilo que a Ciência nos vai dando", acrescentou António Lacerda Sales, ressalvando que a Direção-Geral da Saúde já publicou a norma e que a vacina irá começar agora a ser administrada.

A DGS já confirmou a decisão à Renascença.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, as autoridades estão a seguir "as recomendações internacionais", em articulação com outros países da Europa, e reforçou que, se necessário, "serão feitos ajustes dentro de algum tempo".

A norma sobre a vacina da Johnson & Johnson (Janssen) era esperada há alguns dias, depois de, em 21 de abril, a ministra da Saúde ter afirmado que aguardava um parecer "mais refinado" sobre a toma desta vacina, que terá provocado episódios de coágulos sanguíneso raros em algumas pessoas.

Portugal tem 31 mil doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. Depois de ter sido suspensa pelo facto de ter provocado a morte a oito pessoas nos Estados Unidos, o medicamento voltou a ser administrado e, na Europa, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) anunciou que a vacina continuava a ser segura.

O comité de segurança do regulador europeu disse ter encontrado uma "ligação a casos muito raros de coágulos de sangue invulgares com plaquetas sanguíneas baixas, mas confirma que o risco-benefício global permanece positivo”.

A bula deve, contudo, incluir "um aviso sobre coágulos de sangue invulgares com plaquetas sanguíneas baixas; os coágulos devem ser “listados como efeitos secundários muito raros da vacina”, refere o regulador.