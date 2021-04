Covid-19 foi responsável por menos de 2% das mortes ocorridas em Portugal no início de abril

Veja também:

Menos de dois por cento das mortes em Portugal, entre 5 e 18 de abril, foram atribuídas à Covid-19, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira.

No período entre 5 e 18 de abril morreram, em Portugal, 3.940 pessoas. Entre 5 e 11 de abril morreram 33 pessoas com Covid-19 e entre 12 e 18 de abril morreram 28 com a doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

A Covid-19 foi responsável por 1,7% e 1,4% das mortes nessas semanas, respetivamente, refere o INE, assinalando que o total de óbitos continua abaixo da média dos últimos cinco anos.