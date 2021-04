As saudades de um abraço espanhol. Fronteiras com livre circulação, a partir de sábado

Vila Verde da Raia é a fronteira do país com mais detenções

As fronteiras com Espanha estão fechadas desde 31 de janeiro, devido à pandemia de Covid-19. Durante este período era apenas permitida a circulação entre os dois países nos 18 pontos de passagem autorizados (PPA), limitada ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal, devidamente documentados, e veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.

“As pessoas foram bastante recetivas ao nosso trabalho. Fomos notando que, ao longo do tempo, foram-se apercebendo cada vez mais e melhor do que estávamos aqui a fazer e da necessidade do controlo para combater a pandemia”, conta à Renascença o inspetor do SEF, Luís Soares.