Presidente do Parlamento Europeu denuncia sanções russas e promete defender direitos humanos

O presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, denunciou esta sexta-feira a decisão de Rússia de o punir, juntamente com outros sete responsáveis europeus, e prometeu continuar a defender os direitos humanos.

“Aparentemente, não sou bem-vindo no Kremlin? Suspeitei um pouco… Nenhuma sanção ou intimidação vai impedir o Parlamento Europeu ou a mim de defender os direitos humanos, a liberdade e a democracia. As ameaças não nos silenciarão”, escreveu numa mensagem no Twitter.

Citando o escritor russo Leon Tolstoi, Sassoli escreveu ainda: “Não existe grandeza onde não existe verdade”.