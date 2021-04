Mal se respira na Índia. Como é que o maior produtor mundial de vacinas se deixou apanhar pela pandemia?

Epicentro da vacinação mundial em suspenso

O Instituto Serum, na Índia, é o maior produtor de vacinas do mundo: cerca de 92 países dependem das doses de vacinas contra a Covid-19 produzidas no país – como da AstraZeneca e da Covavax (desenvolvida no instituto).

O produtor indiano é o responsável por 20% dos medicamentos genéricos produzidos no mundo e mais de 60% das vacinas contra a Covid-19.

Mas com a situação no país, o Governo indiano está agora a restringir a distribuição para o estrangeiro, de modo a acelerar o processo de vacinação dentro de portas – a Índia inoculou com duas doses apenas 1% da população (e vacinou com uma dose apenas cerca de 11%).

No final de abril, a Índia estava a administrar três milhões de doses por dia, um número que, segundo as entidades locais, tem de triplicar. O problema é que o crescimento a pique dos novos casos e a falta de doses tem atrasado o processo.