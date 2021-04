Israel. Dezenas de pessoas morrem esmagadas em celebração judaica

As vítimas mortais terão sido esmagadas pela multidão, que tentava escapar do recinto. Como estava lotado, as equipas de socorro encontraram dificuldades em chegar a pessoas que estavam presas ou bloqueadas, refere o jornal “Haaretz”.

Pelo menos 44 pessoas morreram durante uma celebração judaica no Nordeste de Israel, em consequência de uma fuga em massa do recinto onde decorria o encontro.

As celebrações anuais no Monte Meron incluem orações e danças noturnas. Mas, às primeiras horas da manhã desta sexta-feira, o canto e a dança deram origem ao caos.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu já classificou o incidente como um desastre terrível e solicitou que as autoridades de resgate reforçassem a presença no local.

“Eu tinha acabado de me sentar para comer quando ouvi os gritos. Corremos para ajudar e então vimos os corpos. No início eram cerca de 10. Agora, há muitos mais”, conta Avi, uma outra testemunha, que ajudou a tratar os feridos, segundo disse ao “Haaretz”.

O Presisente israelita, Reuven Rivlin, também manifestou as suas condolências, bem como o líder do Yesh Atid Yair Lapid, que, no Twitter, que está a acompanhar de perto os acontecimentos desta “noite triste e difícil”.

Dos Estados Unidos, já chegou a reação do Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente Joe Biden, Jake Sullivan, que também deixou as condolências no Twitter, desejando uma “recuperação completa e rápida para os feridos”.