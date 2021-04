França identifica primeiro caso de variante originária da Índia

O primeiro caso da variante de Covid-19 detetada na Índia foi identificado em França, num paciente que veio recentemente desse país, havendo ainda outro caso suspeito em Bordéus, anunciaram as autoridades sanitárias.

O primeiro caso foi confirmado na região de Lot-et-Garonne, no centro de França.

O paciente veio da Índia e teve de fazer um teste para voltar a viajar para o estrangeiro e foi nesse teste que foi detetada a variante.

Um caso suspeito foi também detetado em Bordéus, mas ainda não há confirmação oficial. Nenhum dos casos contacto dos dois pacientes foi até agora diagnosticado positivo.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apresentou as linhas do desconfinamento faseado no país, indicando que a vacinação vai abrir-se a todas as pessoas obesas a partir de 1 de maio.

Os números da pandemia estão a baixar, com cerca de 26 mi novos casos a serem detetados nas últimas 24 horas. Uma redução face aos últimos dias em que houve uma média de 30 mil novos casos detetados.

Desde quarta-feira morreram em França 306 pessoas devido à Covid-19, perfazendo assim um total de 104.224 desde o início da pandemia.

Há atualmente 29.487 pessoas hospitalizadas em França devido ao vírus e 5.804 desses pacientes estão em estado grave, menos 75 pessoas do que na véspera.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.152.646 mortos no mundo, resultantes de mais de 149,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.