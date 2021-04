Ex-ministra finlandesa arrisca prisão por comentários sobre homossexualidade

A ex-ministra do Interior da Finlândia, Päivi Räsänen, vai ter de responder em tribunal por três acusações de discurso de ódio por comentários feitos sobre a homossexualidade e o casamento. Cada uma das acusações acarreta uma pena de até dois anos de prisão. Räsänen, que é casada com um pastor da Igreja Luterana da Finlândia - a Igreja de Estado -, é também mãe de quatro filhos e tem seis netos. Foi uma figura influente no Partido Democrata Cristão, do qual foi secretária-geral, entre 2004 e 2015, e ministra do Interior, entre 2011 e 2015, antes de, em 2019, rebentar a polémica em torno de uma publicação que fez no Twitter. Na altura, Päivi Räsänen criticou a decisão da Igreja finlandesa de apoiar oficialmente uma marcha de “orgulho gay” em Helsínquia e, juntamente com o tweet, publicou uma citação bíblica crítica da homossexualidade.

No tweet, e noutra publicação no Facebook, a deputada questiona como é que a Igreja pode apoiar um evento que celebra "o pecado e a vergonha como questões de orgulho" e, recordando que os estatutos da Igreja ordenam que toda a doutrina deve ser avaliada à luz das escrituras, publica uma passagem do primeiro capítulo da epístola de São Paulo aos Romanos, em que o autor critica as relações homossexuais. A publicação levou-a a ser chamada pelas autoridades para prestar declarações. No decurso de um ano a Procuradoria Pública finlandesa revelou outras duas ocasiões em que a ainda deputada tinha criticado os atos homossexuais, uma num debate televisivo e outra num panfleto. Päivi Räsänen rejeita que as suas palavras sejam dirigidas a pessoas, dizendo que “as acusações que se seguiram às minhas declarações são essencialmente uma questão sobre se é permitido na Finlândia expressar e expor uma opinião assente nos ensinamentos tradicionais da Bíblia e das igrejas cristãs. De forma alguma pretendo denegrir os homossexuais, cuja dignidade e direitos humanos respeito e defendo, como tenho dito repetidamente”. A deputada mostra-se chocada com a ideia de que a expressão das suas opiniões religiosas – e que são consonantes com a posição tradicional do Cristianismo – possa ser considerada um crime. “Não posso aceitar que a expressão das minhas crenças religiosas possa levar à prisão. Não me considero culpada de ameaçar, ofender ou insultar ninguém. As minhas afirmações foram todas com base nos ensinamentos da Bíblia sobre o casamento e a sexualidade”, afirma. Defenderei o meu direito a confessar a minha fé, para que a mais ninguém possa ser negado o seu direito à liberdade religiosa e de expressão. Mantenho a minha visão de que as minhas opiniões são legais e que não devem ser alvo de censura. Não recuarei e não serei intimidada a esconder a minha fé. Quanto mais os cristãos se mantiverem calados em tempos de controvérsia, mais apertado fica o espaço da liberdade de expressão”, conclui, num texto publicado no Facebook e no qual alerta ainda para o perigo da censura caso o tribunal concorde com a procuradoria sobre a necessidade de se retirar a publicação das redes sociais.

Olen tänään aamulla saanut puhelimitse tiedon, että valtakunnansyyttäjä on päättänyt nostaa syytteen minua vastaan... Posted by Päivi Räsänen on Thursday, 29 April 2021