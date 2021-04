Covid-19: OMS dá aprovação de emergência a vacina da Moderna

Veja também:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) deu esta sexta-feira a aprovação de emergência à vacina contra a covid-19 da Moderna, a quinta a beneficiar dessa validação da agência de saúde da ONU.

Esta vacina por RNA mensageiro “junta-se à lista crescente de vacinas validadas pela OMS para uma utilização de emergência”, indicou a organização num comunicado.

A OMS já aprovou as vacinas da Pfizer-BioNTech, os dois soros AstraZeneca fabricados na Índia e na Coreia do Sul e o da Johnson & Johnson, desenvolvido pela farmacêutica Janssen. É esperada em breve uma decisão, provavelmente na próxima semana, para as duas vacinas chinesas, Sinopharm e Sinovac.