Cilic avança para as meias-finais do Estoril Open após desistência de Anderson

Marin Cilic apurou-se para as meias-finais do Estoril Open, esta sexta-feira, ao beneficiar da desistência do sul-africano Kevin Anderson.

No encontro mais aguardado dos quartos de final, o tenista croata, antigo número três mundial e atual 42.º colocado do "ranking" ATP, salvou um "set point" no "tie break" e venceu o primeiro parcial por 7-6 (9-7), antes de Kevin Anderson, 105.º ATP mas antigo número cinco do mundo, comunicar a sua desistência.

Kevin Anderson, finalista do Open dos Estados Unidos em 2017 e de Wimbledon em 2018, tinha cedido o parcial inaugural ao fim de 58 minutos, quando se retirou com uma lesão no adutor esquerdo e entregou a Cilic, de 32 anos, a passagem às meias-finais.

Marin Cilic, campeão do Open dos EUA em 2014, vai defrontar, na próxima fase, o britânico Cameron Norrie (50.º ATP), que venceu, esta sexta-feira, o segundo cabeça de série, o chileno Cristian Garín (22.º ATP), em três "sets", pelos parciais de 3-6, 7-5 e 6-3.



Bem mais fácil foi o apuramento do espanhol Albert Ramos-Vinolas (46.º ATP) para as meias-finais, graças ao triunfo, por 6-4 e 6-3, sobre o francês Corentin Moutet (73º ATP), responsável pela eliminação do primeiro cabeça de série, Denis Shapovalov, nos "oitavos".

O próximo duelo de Ramos-Vinolas será com o compatriota Alejandro Davidovich Fokina (48.º ATP). Este assegurou o regresso às meias-finais do Estoril Open, em que esteve em 2019, ao derrotar nos quartos de final o francês Ugo Humbert, por 6-4 e 6-3.