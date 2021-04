Vitória derrota Moreirense e mantém perseguição ao "top-5"

O Vitória de Guimarães voltou a vencer, três jogos depois, e manteve a perseguição ao quinto lugar, com um triunfo, por 2-0, na receção ao Moreirense, a contar para a 30.ª jornada do campeonato.

O resultado foi construído em cinco minutos, ainda na primeira meia hora de jogo. Ao minuto 26, solto de marcação na área, na sequência de um pontapé de canto, André Amaro cabeceou para o primeiro golo. Aos 30, André Almeida soltou uma "bomba" de fora da área que só parou no fundo das redes. São dois golos originados da formação vitoriana.

Com este resultado, o Vitória reforça o sexto lugar, com 41 pontos, a sete do Paços de Ferreira, quinto classificado. O Moreirense continua em sétimo, com 36 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Santa Clara.