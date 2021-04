Pako Ayestarán queria um golo do Tondela para reentrar no jogo

Pako Ayestarán acredita que o Tondela podia ter embalado para o empate se tivesse marcado o 1-2 frente ao Benfica. Ao invés, perdeu por 0-2.

Em declarações à Sport TV, o treinador espanhol admitiu que o Benfica foi superior na primeira parte. Contudo, após o intervalo, tudo mudou.

"Ajustámos muito mais os espaços e tivemos várias oportunidades para reentrar no jogo, mas não marcámos. Nada a dizer. Se marcássemos, estávamos no jogo. Se tivéssemos concretizado uma das ocasiões, o jogo mudava. Fico com a reação no segundo tempo", referiu o técnico.