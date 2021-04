Paços de Ferreira regressa às vitórias seis jogos depois

O Paços de Ferreira pôs fim a uma série de cinco jogos sem vencer, esta sexta-feira, ao derrotar o Belenenses SAD, por 1-0, em casa.

Este encontro da jornada 30 do campeonato só ficou resolvido aos 85 minutos. Henrique levou o braço à bola na área do Belenenses SAD e, na cobrança, João Pedro bateu Kritciuk, que ainda adivinhou o lado.

Até ao final, Petit, treinador dos azuis, foi expulso e, ao minuto 91, foi anulado um golo ao Belenenses SAD por fora de jogo de Silvestre Varela. Aos 93 minutos, o pacense Hélder Ferreira viu o vermelho direto por uma falta sobre Sithole. O Belenenses SAD não conseguiu, contudo, aproveitar os minutos finais em superioridade numérica para empatar o jogo.

Com este resultado, o Paços de Ferreira reforça o quinto lugar, que dá acesso às competições europeias. Soma 48 pontos, contra os 38 do Vitória de Guimarães, sexto classificado. O Belenenses SAD vê terminar a sequência de quatro jogos sem perder e continua, à condição, em décimo, com 34 pontos, seis (podem passar a ser três) acima da linha de água.