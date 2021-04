Manuel Machado vai aplicar ao Sporting fórmula vencedora no combate ao 3-4-3

O treinador do Nacional da Madeira preparou o jogo com o Sporting, aproveitando o plano usado para derrotar o Vitória de Guimarães, na última jornada.

As duas equipas, de Rúben Amorim e Bino, jogam no mesmo sistema - 3-4-3 - e Manuel Machado pretende aplicar em Alvalade a fórmula que deu resultado frente aos minhotos.

"O Sporting joga no sistema que o Vitória de Guimarães, do Bino, jogou aqui na semana passada. Preparámos o jogo do Sporting de forma semelhante, dando atenção a individualidades e algumas dinâmicas diferentes", explica o treinador, com esperança em obter desfecho idêntico.



O Nacional bateu o Vitória de Guimarães (1-0), no primeiro triunfo de Manuel Machado, que sucedeu a Luís Freire, após 10 derrotas consecutivas do clube.

Jogar da mesma forma não significa, no entanto, que o resultado seja o mesmo e, tendo em conta a diferença entre as equipas, é necessário o Nacional "estar num dia muito e o Sporting num dia menos bom".

"É um jogo de grau de dificuldade muitíssimo elevado. Sporting é uma equipa muito competente e com um rendimento diferenciador de todas as outras", acrescenta.

Pressão igual, mas de teor diferente.

O jogo de sábado coloca frente a frente o primeiro e o último da classificação. Duas equipas ainda à procura de atingir os seus objetivos e, por isso, "com a mesma pressão". A diferença, assinala Manuel Machado, é que a pressão do Sporting "é positiva e a outra é negativa".

"Eles estão alerta porque têm ainda alguma pressão por parte do FC Porto, nomeadamente. Têm uma folga de seis pontos, mas não podem derrapar", observa. Já o Nacional, apesar de estar "numa situação difícil, pode revertê-la".

"Nunca é uma boa altura para enfrentar uma equipa que tem um estatuto diferente e que está envolvida na luta por um título que lhe foge há duas décadas (...) Mas não vamos derrotados. Vamos à procura de pontuar e, se pudermos, de ganhar o jogo", remata.