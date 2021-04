Manuel José iliba Rúben Amorim e aponta o dedo a Sérgio Conceição e ao FC Porto

Manuel José iliba Rúben Amorim e condena Sérgio Conceição e o FC Porto, ao fim de uma das mais polémicas semanas da temporada, e exige que se acabe com os castigos "caricatos" que promovem impunidade.

A passada semana foi marcada pelas críticas do FC Porto ao árbitro Hugo Miguel, com excessos de Sérgio Conceição, e a agressão de um agente a um repórter, ambas após o jogo em Moreira de Cónegos. Em entrevista a Bola Branca, Manuel José fala de uma estratégia de pressão do FC Porto, que "deixa de ter adversários e parece que tem inimigos" e com quem, "quando as coisas não correm bem, há sempre sarilhos e problemas".

"Há de facto dois penáltis a favor [não assinalados], mas quando as coisas não correm bem, [é costume] os jogadores do FC Porto entrarem na área e deitarem-se imediatamente para o chão. O Taremi é useiro e vezeiro em fazer aquilo. Ele não fazia aquilo no Rio Ave. Agora faz no FC Porto. Faz parte da estratégia, quando as coisas não correm bem, meter essa pressão tremenda nos árbitros. Aquilo que se passou, a agressão ao jornalista da TVI, aquela pressão toda em cima do árbitro, no FC Porto não é virgem. Está a tornar-se crónico", acusa o técnico.