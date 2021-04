O treinador do Famalicão reconhece a superioridade do FC Porto (3-2) na partida desta sexta-feira no Dragão.

“O FC Porto entrou muito forte no jogo e nós não entrámos bem. O adversário é, em termos atléticos, muito mais poderoso no ataque à profundidade e nos duelos e tirou partido disso. Sabíamos que seria assim, o FC Porto atrai muito para depois procurar a profundidade, onde tem jogadores possantes e vai alternando isso com a qualidade dos jogadores, que é enorme. Com bola, o FC Porto exerceu grande pressão sobre nós e não fomos iguais a nós próprios. Mérito deles e demérito nosso”, disse Ivo Vieira.

O técnico dos minhotos põe o foco na luta pela permanência: “Temos de olhar para a nossa vida e lutar pelos pontos nos quatro jogos que faltam”.

Em declarações à Sporttv, Vieira começou por ter uma resposta algo agressiva à questão de ter jogado sem avançado centro no Dragão.

“Hoje, o Ivo Vieira é um burro de primeira porque jogou sem ponta de lança e perdeu. Se tivesse ganho era um iluminado de segunda ou terceira. Os que falam de futebol e não percebem a ideia dos treinadores têm autonomia para dizer o que entendem e nós temos de aceitar”.

Depois tentou explicar a opção escolhida: “A minha ideia era atrair jogadores para o meio para depois procurar espaço pelas alas. mas não fizemos um jogo eficaz no ataque à profundidade. Estes jogadores estão viciados em jogo com a bola no pé e, por vezes, leva algum tempo para que isso mude”, refere.

O Famalicão soma 31 pontos no campeonato. Já o FC Porto tem 70, a três do Sporting, que ainda não jogou nesta jornada.