A presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA), Martha Gens, considera que os adeptos de futebol continuam a ser descriminados pelo Governo, no contexto da pandemia da Covid-19.

O primeiro-ministro, António Costa, reafirmou, na quinta-feira, que os estádios vão continuar sem público até ao fim da época. Uma decisão que Martha Gens lamenta e condena, em declarações a Bola Branca:

"Num contexto de desconfinamento progressivo, em que as outras atividades culturais regressam ao seu palco com espetadores, o futebol é, mais uma vez, excluído. Já foram feitos testes piloto, tivemos jogos com público onde se constatou que não foi por isso que houve um aumento da curva pandémica. Por isso, continuamos sem perceber a decisão e achamos que há uma descriminação em relação aos adeptos do futebol."