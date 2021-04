Marselha empata em casa e vê a Europa ficar mais difícil

O Marselha viu o acesso às competições europeias ficar mais difícil, esta sexta-feira, ao empatar, por 1-1, em casa, diante do Estrasburgo.

Foi a equipa forasteira a marcar primeiro, por via de Stefan Mitrovic, ao minuto 73. Ao 86, Dario Benedetto salvou o ponto para os marselheses.

Com este empate, o Marselha passa a somar 56 pontos, no sexto lugar. Pode ver o Lens, quinto classificado com os mesmos pontos, fugir e ser ultrapassado pelo Rennes, sétimo colocado com 54 pontos.

Ponto precioso para o Estrasburgo, que é 15.º, com 38 pontos, mais sete, à condição, que o Nantes, primeira equipa em zona de despromoção.