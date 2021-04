Leicester tropeça e abre avenida para o Manchester United

O Leicester City viu o segundo lugar da Premier League ficar mais difícil, esta sexta-feira, ao empatar no terreno do Southampton, por 1-1.

Apesar de jogar com menos um desde os 10 minutos, devido à expulsão de Jannik Vestergaard, o Southampton foi o primeiro a marcar. Ao minuto 61, James Ward-Prouse converteu uma grande penalidade. O Leicester empatou sete minutos depois, pelos pés de Jonny Evans.

Com este resultado, os "foxes", que tiveram Ricardo Pereira no banco durante os 90 minutos, continuam em terceiro, com 63 pontos, menos quatro que o Manchester United, que ainda não jogou e, assim, pode aumentar a vantagem para sete pontos. Além disso, caso vença, o Chelsea, quarto classificado, ficará a um ponto do pódio.

O Southampton é 14.º, com 37 pontos, mais dez que o Fulham, primeira equipa abaixo da linha de água, mas muito distante da zona europeia.