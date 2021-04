Ajax renova com Erik ten Hag até 2023

O Ajax anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o treinador, Erik ten Hag, até 2023.

O técnico holandês, de 51 anos, terminava contrato em 2022. Estendeu o vínculo por mais um ano. Esta é, também, uma tomada de posição do Ajax perante o interesse de grandes clubes europeus, como o Tottenham.

Posição confirmada pelo próprio Erik ten Hag, que assumiu a ambição de "trabalhar num Ajax bem-sucedido e atrativo" durante as próximas temporadas, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

"Sei o que tenho aqui e conheço as pessoas com que trabalho. Também sei como podemos dar o próximo passo com esta equipa. Estou feliz aqui. O Ajax está de volta ao mapa internacional. Temos o reconhecimento que merecemos, mas queremos mais ainda. Queremos ir ainda mais alto e desafiar os maiores clubes da Europa", declarou o treinador.

Ten Hag está no Ajax desde 2018. Desde então, conquistou um campeonato holandês (na última época não houve campeão) — e prepara-se para conquistar outro —, duas Taças da Holanda e uma Supertaça. Além disso, chegou às meias-finais da Liga dos Campeões na primeira temporada, aos "oitavos" da Liga Europa na segunda e, na presente época, só foi eliminado nos "quartos" da Liga Europa.