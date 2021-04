Miguel Oliveira em sétimo no primeiro dia de treinos livres em Jerez

Miguel Oliveira (KTM) terminou, esta sexta-feira, na sétima posição as duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, que decorre este fim de semana em Jerez de la Frontera.

O piloto português fez o seu melhor tempo em 1.37,816 minutos na 17.ª das 20 voltas que efetuou ao traçado andaluz na segunda sessão. Melhorou meio segundo relativamente ao tempo que na primeira sessão, durante a manhã, lhe valera, também, o sétimo lugar.

O tempo de Miguel Oliveira foi 0,607 segundos mais lento do que o do mais rápido do dia, Francesco Bagnaia (Ducati). O italiano bateu o francês Fábio Quartararo (Yamaha) e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

Com estes resultados, o português garante, provisoriamente, um lugar direto na segunda fase da qualificação (Q2), a disputar no sábado.

Nota, ainda, para o 16.º lugar do espanhol Marc Márquez (Honda), o único piloto que não conseguiu melhorar o seu tempo da manhã.

O GP de Espanha de MotoGP é a quarta ronda da temporada e sucede ao GP de Portugal, ganho por Fábio Quartararo que, assim, ascendeu à liderança do campeonato.

Miguel Oliveira, que não pontuou no Algarve, depois de sofrer uma queda nas primeiras voltas da corrida, chega à prova andaluza na 18.ª posição do campeonato, com quatro pontos e a 57 do líder.